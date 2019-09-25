Son Dakika Haberleri: Kadıköy ve Ataşehir'de seçimlerde usulsüzlük iddiasına dava
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Kadıköy ve Ataşehir'de seçimlerde usulsüzlük iddiasına dava

1 saat önce

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mart yerel seçimlerinde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonunda, 3 ayrı dava açıldı.

Kadıköy ve Ataşehir'de seçimlerde usulsüzlük iddiasına dava, System.String[]

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mart yerel seçimlerinde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonunda, 3 ayrı dava açıldı.

Başsavcı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:20 
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