Kadıköy ve Ataşehir'de seçimlerde usulsüzlük iddiasına dava
1 saat önce
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mart yerel seçimlerinde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonunda, 3 ayrı dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mart yerel seçimlerinde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonunda, 3 ayrı dava açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:20
31 Mart seçimlerinde usulsüzlük soruşturması: 41 kişi hakkında hapis istemiyle dava açıldı Son Dakika: 31 Mart seçim soruşturmasında 37 kişiye FETÖ'den dava açıldı Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Facebook "zihin okuma" çalışmaları yapan şirketi satın aldı