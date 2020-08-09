Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali - Son Dakika

Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali

KADIKÖY ve Bakırköy'de cadde ve sokaklardaki resmi otopark görevlilerinin çalışma saatlerinin bitmesiyle birlikte ortaya çıkan değnekçiler, vatandaşlardan haksız para alıyor.

Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali, System.String[]

KADIKÖY ve Bakırköy'de cadde ve sokaklardaki resmi otopark görevlilerinin çalışma saatlerinin bitmesiyle birlikte ortaya çıkan değnekçiler, vatandaşlardan haksız para alıyor.

Kadıköy'de çekilen görüntülerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İSPARK'a ait cadde ve yol üzerinde bulunan otoparklardaki görevlilerin mesaisinin bitmesinin ardından ortaya çıkan "Değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılar, gece saatlerinde ücretsiz olan otoparkları vatandaşlara parayla kullandırıyor. Gelip geçen araçlara el işareti yapan değnekçiler, boş olan yerlere araçları yönlendiriyor. Boş olan yerlere aracını park eden vatandaşların yanına yaklaşan değnekçiler, haksız para talep ediyor. Araçlarına zarar verilmesinden endişe duyan vatandaşlar değnekçilere para veriyor.

BOŞ SOKAK İÇİN 10 LİRA

Bakıröy'de ise boş sokaklarda bekleyen değnekçiler,  sürücülerin araçlarını park etmesini bekliyor. Araçlarını park etmek isteyenlerden 10 lira para isteyen bir değnekçi, sürücülere çeşitli noktaları göstererek buralara aracını park edebileceğini söylüyor. Otopark pazarlığı, sürücünün bölgeden ayrılmasıyla son buluyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bakırköy, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 06:22

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadıköy ve Bakırköy'de değnekçi işgali - Son Dakika
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