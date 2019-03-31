Kadıköy ve Esenyurt'ta Muhtar Adayları Arasında Kavga: 1 Kişi Bıçaklandı
26 dakika önce
KADIKÖY ve Esenyurt'ta muhtar adayları arasında kavga çıktı.
KADIKÖY ve Esenyurt
'ta muhtar adayları arasında kavga
çıktı. Kadıköy
'deki kavgada 1 kişi bıçaklandı
Kadıköy Nihat Işık İlköğretim Okulu'nda iki muhtar adayının yakınlarından oluşan yaklaşık 15 kişi okulun koridorlarında kavga etti. Polisin müdahalesiyle gruplar dışarıya çıkarıldı. Gruplar okul önünde de kavga etti. Kavgada bir kişi göğsünden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan bıçaklanan kişinin yakınları silahla ateş açtı. Silahlı kişiye polis müdahale ederek gözaltına aldı. Polis, kaçan diğer kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
ESENYURT'TA 7 GÖZALTI
Esenyurt'ta Güzelyurt Ali Çelebi
Ortaokulu'nda da muhtar adayları arasındaki kavga çıktı. Kavgaya polis müdahale etti. Birbirine giren iki gruptan 7 kişi gözaltına alındı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:56 Kaynak: DHA
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