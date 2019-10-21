Son Dakika Haberleri: Kadıköy ve gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı
Son Dakika Güncel Kadıköy ve gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı

Kadıköy ve gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı

53 dakika önce

Kadıköy ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda toplam 118 gram kokain ele geçirildi.

Kadıköy ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda toplam 118 gram kokain ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bostancı Mahallesi'nde 6 Ekim'de şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı. Ekipler, otomobil sürücüsü 23 yaşındaki Doğan P.'nin üzerinde 4 gram kokain, 2 cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 800 lira ele geçirdi. Şüpheli Doğan P. uyuşturucu maddeyi 21 yaşındaki Bayram K.'dan aldığını söylemesi üzerine ekipler Doğan P. ile Bayram K. arasında Gaziosmanpaşa TIR garajında uyuşturucu alışverişi için buluşma ayarladı. Bu sırada polis ekiplerini görerek kaçmaya çalışan Bayram K. yakalanarak gözaltına alındı. Bayram K.'nın yapılan üst aramasında satışa hazır 60 paket toz kokain ile 54 gram taş kokain ele geçirildi. Şüphelilerden Doğan P.'nin yapılan sorgulamasında 'Tehdit' ve 'Güveni kötüye kullanmak' suçlarından, Bayram K.'nın 'Dolandırıcılık', 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçlarından emniyette kaydı bulunduğu belirlendi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ki işlemlerinin ardından 7 Ekim'de sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kadıköy ve gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı

Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnegöllü komandoyu operasyon emri beklerken yıldırım çarptı
Mardin'de terör operasyonu nedeniyle 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Huawei'den İstanbul'da yeni servis merkezi Beyin kanseriyle mücadele eden modacı Nur Yerlitaş, son haliyle korkuttu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 14:54:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadıköy ve gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]