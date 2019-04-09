Kadıköy ve Kartal'da 'Seçimde Usulsüzlük' İddiasına Soruşturma
1 saat önce
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy ve Kartal'da seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, işlemi yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:36 Kaynak: İHA
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
, Kadıköy
ve Kartal
'da seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, işlemi yapan kişiler hakkında soruşturma başlattı. Kartal'da Yüksek Seçim Kurulu
'na yapılan veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı, Kadıköy'de ise sandık sayımında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlemi yapan kişiler hakkında 2 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı. Soruşturma "görevi kötüye kullanma" suçu ve Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 164. maddesi uyarınca başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İlçe Seçim Kurulu başkanlıklarından sandık görevlileri ve veri girişi yapan kişilerin kimlik bilgileriyle sandık oy sayım tutanaklarının istendiği bilgisine ulaşıldı.
(İHA)
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