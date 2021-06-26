KADIKÖY VE MALTEPE'DE GEÇ KALDILAR; YKS'YE ALINMADILAR - Son Dakika

KADIKÖY ve Maltepe'de YKS'ye geç kalanlar sınav salonlarına alınmadı.

Kadıköy'de birçok öğrenci YKS için erken saatlerde okulların önüne geldi. Şener Birsöz İlkokulu'nun önünde sınavın başlamasını bekleyen öğrencilerin heyecanı gözlerine yansıdı. Erken saatlerde okula gelen öğrenciler, güvenlik kontrolünden sonra içeri alınırken, son saniyede gelen 2 öğrenci içeriye alınmadı. Tam kapı kapanırken gelen öğrenci, uzun süre okulun güvenlik görevlisine kapıyı açması için çağrıda bulundu. Olumlu yanıt alamayan öğrenci "Gidip, yatayım" diyerek uzaklaştı.

FİZYOTERAPİST OLMAK İÇİN 54 YAŞINDA SINAVA GİRDİ

Kadıköy'de fizyoterapist olmak için 54 yaşında sınava giren, Fatma Çevik büyük takdir topladı. Okula erkenden gelen ve bir hayli heyecanlı olduğu görülen Fatma Çevik'i, önümüzdeki yıl sınava girecek olan oğlu uğurladı. Fatma Çevik, "Zamanında giremedim, şimdi giriyorum. Çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk kez üniversite sınavına gireceğim. Daha önce başka sınavlara girdim ama üniversite sınavına girmemiştim. Oğlum da çok mutlu oldu. Beni buraya bıraktı, çok sevindi. Başarılar diledi, gitti. Ben masözüm, fizyoterapist olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Maltepe'de Zümrütevler İlkokulu'na kimlik bilgileri eksik olan üç kişi, polis eşliğinde nüfus müdürlüğüne götürüldü. Kimlik doğrulaması yapılan öğrenciler tekrar okula getirildi. Burada da sınava geç kalan bir öğrenci okula alınmadı.