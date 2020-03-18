Kadıköy ve Üsküdar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor - Son Dakika
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Kadıköy ve Üsküdar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor

6 saat önce

İstanbul'un, alışveriş ve gezme amaçlı en rağbet edilen ilçelerinden Kadıköy ve Üsküdar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan önlemler nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Kadıköy ve Üsküdar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor, System.String[]

İstanbul'un, alışveriş ve gezme amaçlı en rağbet edilen ilçelerinden Kadıköy ve Üsküdar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan önlemler nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının aldığı tedbirler kapsamında, eğlence mekanları ve kafelerin kapatılmasının ardından Kadıköy ve Üsküdar'daki işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Mağazaları, kafeleri ve eğlence mekanlarıyla uğrak noktaları olan Bağdat Caddesi, Moda, Caddeboston ve Fenerbahçe ile Üsküdar Meydan ve Salacak Sahili'nde sessizlik hakim.

Alınan kararlar doğrultusunda birçok mekan kepenk kapatırken, İstanbulluların da acil ihtiyaçları dışında sokağa çıkmadığı görüldü.

İstanbul, Kadıköy, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:48 Kaynak: AA

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