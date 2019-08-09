Son Dakika Haberleri: Kadıköylü çocuklar robot olimpiyatında dünya 2'ncisi oldu
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Kadıköylü çocuklar robot olimpiyatında dünya 2'ncisi oldu

1 saat önce

Danimarka'da düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı'na (WRO) katılan Milli Eğitim Bakanlığı Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Robot Takımı, dünya 2'nciliğine ulaştı.

Kadıköylü çocuklar robot olimpiyatında dünya 2'ncisi oldu, System.String[]
Danimarka'da düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı'na (WRO) katılan Milli Eğitim Bakanlığı Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Robot Takımı, dünya 2'nciliğine ulaştı.
United Group açıklamasına göre, Danimarka'nın Aarhus şehrinde gerçekleştirilen olimpiyatlara United Group sponsorluğunda katılan Kadıköylü çocuklar, 32 ülkeden 158 takımın katılımıyla düzenlenen organizasyonda ikincilik elde etti.
Olimpiyata katılan Ada Ayşe Beğendi (8), Ada Aktoğu (10) ve Rüzgar Ertem (10) isimli çocuklar, antrenörleri İbrahim Evren Özer ve Bekir Çelen'in liderliğinde "Kadro Team" ismini verdikleri takımla, başarılı bir performans sergiledi.
"Kadro Team" olimpiyatta Kurallı WeDo kategorisinde dünya ikincisi oldu.
Başarının anahtarı disiplinli çalışma
Açıklamada verilen bilgilere göre, "Kadro Team", başarılarını gerek okul döneminde, gerekse yaz tatili dönemindeki disiplinli çalışmalarına bağlıyor.
Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi de, öğrencilerin elde ettiği başarıya ilişkin, "Elde edilen bu başarıda emeği olan öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve çalışmanın her aşamasında desteklerini esirgememiş olan velilerimizi yürekten kutluyoruz. Ayrıca ilk kez katıldığımız olimpiyatlarda bizlere destek olan tüm kurum ve sponsorlarımıza teşekkür ederiz." açıklamasını yaptı.
Başarılı gençlere sponsor olan United Group'un İcra Kurulu Başkanı İlhan Altun da gençlere yönelik şu değerlendirmede bulundu:

"Dünya ekonomisinde söz sahibi olabilmenin ve küresel gücün teknolojiyi tüketmek yerine üretmekten geçtiğini bildiğimiz, bu yüzden de yerli ve milli üretime önem verdiğimiz bu günlerde, gençlerin aldıkları bu başarıyı ümit verici buluyorum. Dünya Robot Olimpiyatlarında 32 ülkeden 158 takım arasında ikinci olarak ülkemizi gururlandıran Kadıköy BİLSEM Kadro Team'i tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."
Danimarka, Kadıköy, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:10 Kaynak: AA
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