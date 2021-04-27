Kadıköylü vatandaşların 25 yıllık hasreti Murat Sineması harabeye döndü - Son Dakika

Kadıköylü vatandaşların 25 yıllık hasreti Murat Sineması harabeye döndü

27.04.2021 10:33

Kadıköylü vatandaşların 25 yıllık hasreti Murat Sineması harabeye döndü Kadıköy'de boşaltılan tarihi Murat Sineması böyle görüntülendi Kadıköy Fikirtepe'de 1960'lı yıllarda onlarca Yeşilçam oyuncusunun uğrak noktası olan, yaz aylarında ise konserlerin verildiği tarihi Murat Sineması 25 yıl...

Kadıköylü vatandaşların 25 yıllık hasreti Murat Sineması harabeye döndü

Kadıköy'de boşaltılan tarihi Murat Sineması böyle görüntülendi

İSTANBUL - Kadıköy Fikirtepe'de 1960'lı yıllarda onlarca Yeşilçam oyuncusunun uğrak noktası olan, yaz aylarında ise konserlerin verildiği tarihi Murat Sineması 25 yıl önce kullanıma kapatıldı. Vatandaşların anılarında yer edinen Murat Sineması ve o dönemler ise hafızalarda yaşamaya devam ediyor. Kadıköylü vatandaşların tek isteği ise yaz aylarında bir araya geldikleri Murat Sineması'nın yeniden açılarak hizmete girmesi.

Kadıköy Fikirtepe'de 1950'li yıllarda kurulan ve özellikle yaz aylarında açık hava sinemalarıyla ün yapan Murat Sineması 45 yıl boyunca hizmet verdikten sonra kullanıma kapatıldı. Kapatılan sinema salonun ardında ise unutulmayan anılar kaldı. 25 yıl önce kapatılan sinema salonu filmlerinin yanı sıra yaz aylarında düzenlenen açık hava konserleriyle de biliniyor. Döneminde birçok Yeşilçam oyuncusunun da uğrak noktalarından biri olan Murat Sineması şimdilerde hafızalarda yaşamaya devam ediyor. Fikirtepeli vatandaşların tek isteği ise birçok kişinin hatıralarında yer edinen Murat Sinemasının yeniden açılması.

"Murat Sineması o dönemde bir ekoldü"

Murat Sinemasına ilişkin konuşan Fikirtepe'nin 50 yıllık mahalle sakini Savaş Tosunuğlu, "Bizim Murat Sineması Fikirtepe'de 1960'lı yıllarda kurulan bir yazlık sinema. Yeşilçam'da yer alan filmlerin ilk oynandığı yer bu sinemaydı. Hatta bu alanda yazlık konserler de olurdu. Nuri Sesigüzel, Cem Karaca, Müslüm Gürses gibi sanatçılar ve birçok oyuncu Murat Sineması'na gelirdi. Sinema filmleri başlamadan önce buralarda Türk Sanat Müziği çalardı. İnsanlar da burada sinema saatini beklerdi. Murat Sineması o dönemde bir ekoldü. İnsanlar bir yeri tarif edeceği zaman Murat Sineması üzerinden tarif ederdi" dedi.

"Minibüslerde dahi Murat Sineması durağı diye geçer"

Yazlık sinemaların mahalle kültürü üzerindeki önemine vurgu yapan Kent Araştırmacısı Berk Erkent, "Bu tarz yazlık sinemalar sadece İstanbul için değil tüm Türkiye için önem arz eden mekanlardır. Murat Sineması'da bu mekanların başında gelir. Bugün Fikirtepe'de o bölge, minibüslerde Murat Sineması durağı olarak geçer. Fikirtepe zaten mahalle kültürünün yoğun olarak yaşandığı bir bölge. Bu yüzden Murat Sineması bölge halkının hafızasında oldukça fazla bir yer edinen bir mekan. Kadıköy adına konuşacak olursak Caddebostan'da Budak, Serdar, Kınay gibi sinemalar mevcut. Bu tarz alanlar insanların bir araya gelmesini mahalle kültürünün ayakta tutulmasını sağlayan mekanlardı. Umarım bu zorlu pandemi sürecini atlattıktan sonra bu mekanlar yeniden canlandırılır ve insanlar özlem duyduğu o günleri bir kez daha yaşama imkanı bulur" diye konuştu.

Kadıköylü vatandaşların 25 yıllık hasreti Murat Sineması harabeye döndü
Kadıköylü vatandaşların 25 yıllık hasreti Murat Sineması harabeye döndü
Kadıköylü vatandaşların 25 yıllık hasreti Murat Sineması harabeye döndü
Kadıköylü vatandaşların 25 yıllık hasreti Murat Sineması harabeye döndü

Fikirtepe, Yeşilçam, Kadıköy, Sinema, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kadıköylü vatandaşların 25 yıllık hasreti Murat Sineması harabeye döndü - Son Dakika


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