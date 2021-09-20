Üye Girişi
KADIKÖYLÜLERİN KORKULU RÜYASI OLAN İKİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika

KADIKÖYLÜLERİN KORKULU RÜYASI OLAN İKİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

20.09.2021 10:25

KADIKÖY'de 20 farklı adresten hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

KADIKÖY'de 20 farklı adresten hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy'de son zamanlarda özellikle Bostancı ve Göztepe mahallerindeki evlere giren hırsızlar vatandaşları canından bezdirdi. Şapka takarak ve kollarıyla yüzlerini gizleyerek güvenlik kameralarına yakalanmamaya çalışan 2 şüpheli, banka kartıyla dış kapılarını açtıkları 20 farklı binaya girdi. Rahat tavırlarla içeri giren şüpheliler, evde oturanların içeride olmasını önemsemeden dairelerden hırsızlık yaptı.

ŞÜPHELİLER ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Vatandaşları canından bezdiren hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, daha sonra aldıkları hırsızlık ihbarı üzerine gece saatlerinde bir binaya geldi. Polislerin geldiğini fark eden iki şüpheli, binanın 3'üncü katından atlayarak kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden Emrah A., olay yerinde suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüpheli ise Küçükçekmece'de asayiş kontrolleri sırasında yakalandı. Evden hırsızlıktan 32 adet kaydı olduğu öğrenilen Emrah A.?nın üst aramalarında bin 300 dolar ele geçirildi. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Anadolu Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"YAKALANMALARI KADIKÖY HALKI İÇİN İYİ BİR HABER"

Mahalle sakini Muhammet Muhsin Temel, "Aldığımız duyumlara göre yaklaşık bir bir buçuk ay içinde Kadıköy'e büyük dehşet ve korku saldılar. İşin enteresan tarafı insanlar evlerindeyken kredi kartıyla kapıları açıp içeri girip soyuyorlar. Kredi kartlarını, paralarını, değerli eşyalarını alıyorlar. Hiçbir güçten korkmuyorlar. Yakın arkadaşımın evine girmişler 15 gün önce. Çocuk hayretler içinde kalmış. Sabah kalktığında ne parası, ne kredi kartı, ne de hanımının ziynet eşyası var. Yakalanmaları iyi bir haber hem Kadıköy halkı için hem de İstanbul için. Bu şebekeyi yakalayan başta Kadıköy İlçe Emniyetine, İstanbul Emniyetine, polis arkadaşlarımıza, amir müdür arkadaşlarımıza şahsım ve Kadıköy halkı adına şükranlarımı borç bilirim" dedi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, başında şapkaları olan iki şüphelinin çeşitli binaların kapılarını ellerindeki banka kartlarıyla açtıkları, daire kapılarını yine banka kartıyla açan şüphelilerin eve girdikleri ve soğukkanlılıkla binadan ayrıldıkları görüldü. Öte yandan, şüphelilerin bir taksiye bindiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

KADIKÖYLÜLERİN KORKULU RÜYASI OLAN İKİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
KADIKÖYLÜLERİN KORKULU RÜYASI OLAN İKİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
KADIKÖYLÜLERİN KORKULU RÜYASI OLAN İKİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
KADIKÖYLÜLERİN KORKULU RÜYASI OLAN İKİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
KADIKÖYLÜLERİN KORKULU RÜYASI OLAN İKİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
KADIKÖYLÜLERİN KORKULU RÜYASI OLAN İKİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
KADIKÖYLÜLERİN KORKULU RÜYASI OLAN İKİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Bostancı, Kadıköy, Asayiş, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KADIKÖYLÜLERİN KORKULU RÜYASI OLAN İKİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı 10:46 Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı Fidye için Faslı iki gaspçı, Ürdünlü genci kaçırdı! Yaptıkları işkenceleri kayda aldılar 10:44 Fidye için Faslı iki gaspçı, Ürdünlü genci kaçırdı! Yaptıkları işkenceleri kayda aldılar Pandemi nedeniyle ertelen 2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu 10:33 Pandemi nedeniyle ertelen 2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile fahiş fiyatlara karşı yeni adımlar atıldı! Hal Yasası geliyor 10:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile fahiş fiyatlara karşı yeni adımlar atıldı! Hal Yasası geliyor Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı 09:58 Kağıt toplayıcısı gencin son nefesini verdiği anlar kameralara yansıdı Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek 09:50 Ateşli Silahlar Yönetmeliği 19'uncu kez değişti! Artık bu mesleklerde ruhsatlı silah alabilecek
Galatasaray taraftarın 09:30 Galatasaray taraftarın "Formayı çıkar" tepkisine Ömer Bayram, "Eyvallah" diyerek formasını yere attı Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı merak uyandırdı: Gözünüz gökyüzünde olsun 08:49 Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı merak uyandırdı: Gözünüz gökyüzünde olsun

Son Dakika Haberleri
10:50 İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti
10:46 Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Kokrmaz ve Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş arasında gerginlik yaşandı
10:44 Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,70'ten alıcı buluyor
10:40 Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı
10:32 Pandemi nedeniyle ertelen 2021 Emmy Ödülleri sahipleri belli oldu
10:31 Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı
10:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile fahiş fiyatlara karşı yeni adımlar atıldı! Hal Yasası geliyor
10:25 Muslera, koridorda rakip futbolcuyu bekleyip saldırmaya kalkıştı
10:03 Süleyman Soylu, Ampute Milli Takımı'nı görüntülü arayarak tebrik etti
09:56 Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren 10 derece birden düşecek
İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti İstanbul'da öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji, Zonguldak'ta da plansız kararı ile yüzlerce veliyi mağdur etti         
10:50
Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,70'ten alıcı buluyor Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,70'ten alıcı buluyor         
10:45
Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı Rusya'da bir üniversiteye kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi: 3 ölü, 4 yaralı         
10:40
Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı Yapılan ankette erken seçime karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen yer aldı         
10:31
Muslera, koridorda rakip futbolcuyu bekleyip saldırmaya kalkıştı Muslera, koridorda rakip futbolcuyu bekleyip saldırmaya kalkıştı         
10:26
Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren 10 derece birden düşecek Meteoroloji uyardı, sıcaklıklar Çarşamba gününden itibaren 10 derece birden düşecek         
09:57
Karısını öldüren adam Karısını öldüren adam "Beni dövüyordu" dedi, oğlu ise iddiaları yalanladı: Ben annemin gözyaşlarıyla büyüdüm, kendini aklamaya çalışıyor         
09:31
Kapadokya Ürgüp'te sahneye çıkan Buray'ın 12 bin TL'lik sazı çalındı Kapadokya Ürgüp'te sahneye çıkan Buray'ın 12 bin TL'lik sazı çalındı         
09:26
İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü İran'lı bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin, 1600 kilometre uzaktan yapay zekayla öldürüldüğü öne sürüldü         
08:08
Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu Ustabaşının boğazına bıçak dayayarak 5 saat rehin alan garsondan savunma: Öldürme kastım yoktu         
07:52
Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu Sabıkası ortaya çıkınca evlenmekten vazgeçen nişanlısını ikna ederken canından oluyordu         
23:13
"Canlı yayına sarhoş çıktı" iddialarına Bülent Ersoy'dan yanıt: Ağzıma bir yudum koymadım         
23:05
Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri Çelik, Buket Saygı'ya mesaj atan Kadir İnanır hakkında konuştu: Sevgilimi tacizden hüküm giyen biri         
21:35
10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi         
18:26
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi         
15:57
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak         
14:59
MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti         
14:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2021 10:58:01. #1.12#
SON DAKİKA: KADIKÖYLÜLERİN KORKULU RÜYASI OLAN İKİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement