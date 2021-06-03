Kadim Aşiretler Federasyonu Vali Demirtaş'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Kadim Aşiretler Federasyonu Vali Demirtaş'ı Ziyaret EttiKadim Aşiretler Federasyonu'na bağlı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi aşiret liderleri, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Valilik Dara toplantı salonunda federasyon başkanı Rasim Aslan öncülüğünde aşiret liderlerini kabul eden Vali Demirtaş, konukları tek tek dinledi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile ilgili gelişmelerin konuşulduğu ziyarette Aşiret liderleri, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, "Toplumun huzurunda etkin rol oynayan Federasyonun değerli üyelerinin ziyareti bizleri fazlasıyla memnun etti. Yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bölgemizin hassasiyetlerini bilen ve aklıselim olan her bir bireye ihtiyacımız var. Hep beraber, fikir birliği ile hem bölgemizin hem de ülkemizin başarısı için durmadan gayret etmemiz lazım" diye konuştu. Bölgedeki illeri ziyaret ederek temaslarda bulunan Kadim Aşiretler Federasyonu'nun Mardin ziyaretinde Van'dan Federasyon Başkanı Rasim Aslan, M. Salih Özbek ve Hüsnü Artim, Mardin'den Mahmut Timur ve Süleyman Çelik, Bitlis'ten Sait Şimşek, Şırnak'tan Beşir Tatar, Hakkari'den Cüneyt Özbek hazır bulundu.