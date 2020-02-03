Kadim Aşiretler Federasyonundan Yunan vekile tepki - Son Dakika
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Kadim Aşiretler Federasyonundan Yunan vekile tepki

7 saat önce

Kadim Aşiretler Federasyonu, Yunan vekilin Türk bayrağına yönelik hareketine tepki gösterdi.

Kadim Aşiretler Federasyonundan Yunan vekile tepki, System.String[]

Kadim Aşiretler Federasyonu, Yunan vekilin Türk bayrağına yönelik hareketine tepki gösterdi.


Kadim Aşiretler Federasyonundan yapılan açıklamada, "Yunanistan aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi ve Avrupa parlamentosu üyesi milletvekili Loannis Logos'un Avrupa Parlamentosunda bayrağımızı yırtması bizleri derinden üzmüştür. Herkesçe bilinir ki, mukaddes Türk bayrağımızın göklerden inmesine ve ezanımızın susmasına asla müsaade etmeyiz. Bu nedenle bayrağımıza el uzatan her kim olursa olsun, o elini kırar ve ona yolunu gösteririz. Bu ülke bölünmez, bu millet diz çökmez, bu devlet ilelebet payidar kalır inşallah. Ayrıca Suriye rejim askerlerinin düzenlediği hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi. - VAN

Yunanistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:43 Kaynak: İHA
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