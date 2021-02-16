- Kadim başkentin taş gerdanlıklarında 'renk' cümbüşü - Son Dakika

- Kadim başkentin taş gerdanlıklarında 'renk' cümbüşü

16.02.2021 21:18

- Kadim başkentin taş gerdanlıklarında 'renk' cümbüşü Osmanlı'nın 92 yıl başkentliğini yapan kadim başkent Edirne'nin taş gerdanlıkların güzelliklerine güzellik katıldı.

- Kadim başkentin taş gerdanlıklarında 'renk' cümbüşü

EDİRNE - Osmanlı'nın 92 yıl başkentliğini yapan kadim başkent Edirne'nin taş gerdanlıkların güzelliklerine güzellik katıldı. Meriç ve Tunca Nehirleri üzerinde şehri adeta birbirine kenetleyen tarihi köprülerde renk cümbüşü yaşanıyor.

Edirne Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Alaaddin Uğur, 'Tarihi köprülerde fonksiyonel aydınlatma' projesi kapsamında, Meriç Köprüsü yanında bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Uğur, 30 bin TL'lik bir bütçe ile hem mevcut elektrik sisteminin bakımının hem de yeni nesil LED aydınlatma işlerinin tamamlandığını kaydetti.

"Osmanlı tarihi eserleri arasında en önemlilerinden birileri de taş köprüler"

Uğur, "Edirne, hepinizin bildiği gibi Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış bir şehir. Bunu, kafamızı nereye çevirsek Osmanlı ait bir eserin karşımıza çıkmasından anlıyoruz. Bu eserler içerisinden en önemliler içerisinden birisi de taş köprülerdir. Edirne'de 13 tane taş köprü var. Tabii bunun da mantıklı sebepleri var. Çünkü Edirne Avrupa'ya seferde bir geçiş noktasıdır, taş köprüler bu sebeple fazla sayıda bulunmaktadır. Bunlarda en önemlileri de arkamızda gördüğünüz Meriç ve Tunca Köprüleridir. Meriç Köprüsü 2'nci Mahmut zamanında yapılmaya başlanmış fakat Abdülmecit zamanında bitmiş, Tunca Köprüsü de Ekmekçizade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı" dedi.

"Zaten güzel olan geçmişimizi daha estetik hale getirmek istedik"

Uğur, "Sayın valimize bu köprülerin yeni nesil LED aydınlatılmasıyla ilgili fikrimizi sunduğumuzda, fikrimizi beğendi ve destekledi bu konuda. Şu an arkamızda gördüğünüz köprüler bu ışıklandırma sayesinde bütün renklerle ışıklandırılabilecek durumdadır. Dini ve ulusal bayramlarda kırmızı-beyaz, yerel festivallerin, etkinliklerin ruhuna renk skalası bulunduğunda o renklerin tercih edilmesi gibi çeşitli şeyler düşünülebilir. Sayın valimizin dediği gibi bu bir yerde geçmişi aydınlatmak, geçmişimizi güzelleştirmek. Zaten güzel olan geçmişimizi daha estetik hale getirmek. Köprülerin ışıklandırılmalarının temel mantıklarından bir tanesi de emniyet ve güvenliktir" diye konuştu.

Uğur, son olarak ise "Bütçemizden 35 bin lira civarında gitti iki köprü için. 35 milyarın içerisinde sadece ışıklandırma değil, bakım ve onarım da yapıldı. Aslında daha düşük bir ücrete tekabül ediyor" dedi.

"Manzaraya daha güzel bir manzara katıldı"

Edirneli vatandaşlarda, "Kesinlikle manzaraya daha güzel bir manzara katıldı" diyerek, tarihi köprülerdeki yeni aydınlatmaları beğendiklerini dile getirdiler.

- Kadim başkentin taş gerdanlıklarında 'renk' cümbüşü
- Kadim başkentin taş gerdanlıklarında 'renk' cümbüşü
- Kadim başkentin taş gerdanlıklarında 'renk' cümbüşü
- Kadim başkentin taş gerdanlıklarında 'renk' cümbüşü

Edirne Valiliği, Osmanlı, Edirne, Meriç, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Kadim başkentin taş gerdanlıklarında 'renk' cümbüşü - Son Dakika


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