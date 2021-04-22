"Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması", yalnızlık temasıyla düzenlenecek - Son Dakika

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Kadın Birliği Platformu ve Eğitici Valideler Derneği iş birliğiyle düzenlenecek Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışmasında "Yalnızlık" ana tema olarak belirlendi.

Çubuk Belediyesinin yarışmaya sponsor olması nedeniyle belediye binasında işbirliği protokolü imzalandı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçenin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak yarışmada yer almak istediklerini belirterek, "İnşallah çok sayıda katılım ile güzel bir yarışma olur ve güzel eserler ortaya çıkar. Hem ilçemize hem de ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Kadın Birliği Platformu (KABİP) Yönetim Kurulu Başkanı Nagihan Çıtak da bu yılki teması "Yalnızlık" olarak belirlenen yarışma için uluslararası katılım da beklediklerini bildirdi.

Çıtak, yarışmanın salgın tedbirlerine göre ağustos ya da eylül ayında düzenleneceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle kadim değerlerimizi hatırlatan ve bu manada toplumumuzda ses getirecek olan bir çalışma. Geçmiş dönemlerde bunu yaptık, oldukça güzel geri dönüşler aldık. Bu yılki çalışmamızda konumuz yalnızlık olacak. Özellikle son süreçte pandeminin de etkisi altında yalnızlığı çok daha net görüyoruz. Vatandaşlarımızın gözünde fotoğraf ve kısa filmlerle yalnızlığı anlatmaya, tanıtmaya çalışacağız. Toplamda 60 bin liralık bir ödül dağıtılacak yarışmamızda. Dünyanın her yerinden yarışmacı katılıyor."

Çıtak, yarışmaya Sinema Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü, Akyurt Belediyesi ve Lokman Hekim Üniversitesinin de destek vereceğini sözlerine ekledi.

Toplantıya Eğitici Valideler Derneği Başkanı Hatice Çakmak da katıldı.