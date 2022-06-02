Kadim İran mimarisinin şaheserlerinden biri: Tabatabai Evi

Tabatabai Evinden detaylar

Tabatabai Evi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden detaylar

Fotoğraf çektiren turistlerden detaylar

Tabatabai Evinin içindeki dokuma atölyesinden detaylar

Detaylar TAHRAN (AA) – HAYDAR ŞAHİN – Kadim İran mimarisinin şaheserlerinden biri sayılan tarihi Tabatabai Evi yıllara meydan okuyan dikkat çekici mimarisiyle her gün yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

İsfahan eyaletinin Kaşan şehrinde 1834'de Kaçar Hanedanlığı döneminde yapılan ve halihazırda müze olarak hizmet veren tarihi ev, mimarisi ve estetik yapısıyla turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.