Kadim İran mimarisinin şaheserlerinden biri: Tabatabai Evi - Son Dakika
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Kadim İran mimarisinin şaheserlerinden biri: Tabatabai Evi

02.06.2022 16:37

Tabatabai Evinden detaylar Tabatabai Evi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden detaylar Fotoğraf çektiren turistlerden detaylar Tabatabai Evinin içindeki dokuma atölyesinden detaylar Detaylar TAHRAN (AA) – HAYDAR ŞAHİN – Kadim İran mimarisinin şaheserlerinden biri sayılan tarihi...

Tabatabai Evinden detaylar

Tabatabai Evi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerden detaylar

Fotoğraf çektiren turistlerden detaylar

Tabatabai Evinin içindeki dokuma atölyesinden detaylar

Detaylar TAHRAN (AA) – HAYDAR ŞAHİN – Kadim İran mimarisinin şaheserlerinden biri sayılan tarihi Tabatabai Evi yıllara meydan okuyan dikkat çekici mimarisiyle her gün yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

İsfahan eyaletinin Kaşan şehrinde 1834'de Kaçar Hanedanlığı döneminde yapılan ve halihazırda müze olarak hizmet veren tarihi ev, mimarisi ve estetik yapısıyla turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Kadim İran mimarisinin şaheserlerinden biri: Tabatabai Evi
Kadim İran mimarisinin şaheserlerinden biri: Tabatabai Evi
Kadim İran mimarisinin şaheserlerinden biri: Tabatabai Evi
Kadim İran mimarisinin şaheserlerinden biri: Tabatabai Evi

YORUMLAR
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Kadim İran mimarisinin şaheserlerinden biri: Tabatabai Evi Kadim İran mimarisinin şaheserlerinden biri: Tabatabai Evi İran Petrol Bakanı: 'Petrol üretim kapasitemiz günlük yaklaşık 4 milyon varile ulaştı' İran Petrol Bakanı: 'Petrol üretim kapasitemiz günlük yaklaşık 4 milyon varile ulaştı'
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadim İran mimarisinin şaheserlerinden biri: Tabatabai Evi - Son Dakika


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