Son Dakika Haberleri: Kadim Kentler Diyarbakır ve Mardin Sömestirde Misafirlerini Bekliyor

Kadim Kentler Diyarbakır ve Mardin Sömestirde Misafirlerini Bekliyor

21 dakika önce

Binlerce yıldır farklı medeniyetlere beşiklik eden, tarihi ve turistik mekanlarıyla göz dolduran Diyarbakır ve Mardin, yarıyıl tatilinde Anadolu'nun geleneksel konukseverliğiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.

Binlerce yıldır farklı medeniyetlere beşiklik eden, tarihi ve turistik mekanlarıyla göz dolduran Diyarbakır ve Mardin, yarıyıl tatilinde Anadolu'nun geleneksel konukseverliğiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:50 Kaynak: Youtube

Mardin, Diyarbakır, Genel
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