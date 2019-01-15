Kadim Kentler Diyarbakır ve Mardin Sömestirde Misafirlerini Bekliyor
21 dakika önce
Binlerce yıldır farklı medeniyetlere beşiklik eden, tarihi ve turistik mekanlarıyla göz dolduran Diyarbakır ve Mardin, yarıyıl tatilinde Anadolu'nun geleneksel konukseverliğiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.
Binlerce yıldır farklı medeniyetlere beşiklik eden, tarihi ve turistik mekanlarıyla göz dolduran Diyarbakır
ve Mardin
, yarıyıl tatilinde Anadolu'nun geleneksel konukseverliğiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:50 Kaynak: Youtube
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