Kadın 66. Bölüm Fragmanı
19 dakika önce
Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un yer aldığı "Kadın" her salı Fox'da!
Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un yer aldığı "Kadın" her salı Fox'da!
Kadın dizisi resmi Dailymotion kanalı: https://www.dailymotion.com/KadinDizi
Oyuncular:
Özge Özpirinçci
Caner Cindoruk
Bennu Yıldırımlar
Şerif Erol
Seray Kaya
Feyyaz Duman
Ahmet Rıfat Şungar
Fatma Hümeyra Akbay
Kübra Süzgün
Ali Semi Sefil
#kadın #medyapım #kadınyenisezon
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:06
65 yaşındaki adam, eşinin diyalize gittiği sırada ilişki yaşadığı kadın tarafından dolandırıldı THY, 700 kadın kabin memurunu işe alacak! İşte detaylar... Öldürdüğü sevgilisinin cesedini parçalara ayırarak balkondan aşağıya attı Çin'in toplama kampından kaçan kadınlar maruz kaldıkları zulmü anlattı