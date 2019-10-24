Kadın 69. Bölüm Fragmanı
1 saat önce
Kadın 69. Bölüm Fragmanı Yayında Hemen İzle!Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un yer aldığı "Kadın" her salı Fox'da!
Kadın 69. Bölüm Fragmanı Yayında Hemen İzle!
Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un yer aldığı "Kadın" her salı Fox'da!
Kadın dizisi resmi Dailymotion kanalı: https://www.dailymotion.com/KadinDizi
Oyuncular:
Özge Özpirinçci
Caner Cindoruk
Bennu Yıldırımlar
Şerif Erol
Seray Kaya
Feyyaz Duman
Ahmet Rıfat Şungar
Fatma Hümeyra Akbay
Kübra Süzgün
Ali Semi Sefil
#kadın #medyapım #kadın69
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:47
Özge Özpirinçci'den senaryo gereği ölen rol arkadaşı Caner Cindoruk'a kanlı veda Dünya şampiyonu Vervoort ötenazi ile yaşamına son verdi Tutuklanan HDP'li eski Belediye Başkanı'nın gizli ilişki yaşayan teröristleri yargıladığı iddiası Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor