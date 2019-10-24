Kadın 69. Bölüm Fragmanı Yayında Hemen İzle!

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un yer aldığı "Kadın" her salı Fox'da!

Kadın dizisi resmi Dailymotion kanalı: https://www.dailymotion.com/KadinDizi

Oyuncular:

Özge Özpirinçci

Caner Cindoruk

Bennu Yıldırımlar

Şerif Erol

Seray Kaya

Feyyaz Duman

Ahmet Rıfat Şungar

Fatma Hümeyra Akbay

Kübra Süzgün

Ali Semi Sefil

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