Kadın 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı - Son Dakika
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Kadın 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı

18.04.2022 23:42
Kadın 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu bir kadın, kocasını ve 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu bir kadın, kocasını ve 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı.

Ceylanpınar ilçesindeki Ensar Mahallesi'nde yaşayan yabancı uyruklu M.A. ve H.N., 6 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Çiftin evliklerinden geçtiğimiz yıl bir kız çocukları dünyaya geldi. Kadın, eşi M.A'nın çalışmak için inşaata gitmesinin ardından 8 aylık bebeğini de bırakarak bir başkasına kaçtı. Bebeğine annelik yapan baba M.A, çalışamadığı için zor durumda olduğunu söyledi.

(Ahmet Atan/İHA)

Kadın 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı
Kadın 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı
Kadın 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı
Kadın 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı
Kadın 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı
Kadın 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı
Kadın 8 aylık bebeğini bırakıp başkasına kaçtı

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Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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