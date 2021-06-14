Kadın A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'ı 3-1 yendi

STAT: Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim TesisleriHAKEMLER: Melis Özçiğdem, Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Cansu TiryakiTÜRKİYE: Gamze Nur Yaman, Medine Erkan (Dk.46 Derya Arhan), Didem Karagenç, Emine Ecem Esen (Dk.75 Yaşam Göksu), Ece Türkoğlu (Dk.62 Ebru Topçu), Ecem Cumert (Dk.

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