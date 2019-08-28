Kadın A Milli Futbol Takımı, Kosova'ya gitti

Kadın A Milli Futbol Takımı
, 2021 Avrupa
Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Kosova
ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım A Grubu'ndaki ilk maçını 30 Ağustos Cuma günü Fadıl Vokri
Stadı'nda Kosova ile oynayacak. Milli takım, gruptaki ikinci maçında ise 3 Eylül
Salı günü yine deplasmanda Hollanda
karşılaşacak.
Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki Kadın A Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Selda Akgöz (Ataşehir
Belediyespor), Fatma Şahin
, Gamze Nur
Yaman (Beşiktaş
)
Defans: Fatma Işik (09 Niefern), İpek Kaya (Metz), Kezban Tağ (Karadeniz Ereğli Belediyespor
), Berna Yeniçeri
(Konak Belediyespor
), Ebru Uzungüney (Eintracht Frankfurt
), Didem Karagenç
(Beşiktaş), Medine Erkan
(Kocaeli
)
Orta Saha: Busem Şeker (Hamburg), Arzu Karabulut, Gizem Gönültaş
, Derya Arhan (Beşiktaş), Büşra Barut (Nordsjaelland
), Ecem Cumert (Alberweiler), Ebru Topçu
(Konak Belediyespor), Dilan Ağgül (Gütersloh), Fatma Kara
(Vikingur), Selin Dişli (Bayer Leverkusen
)
Forvet: Melike Pekel (Metz), Başak Gündoğdu
(Beşiktaş), Aycan Yanaç (Frensdorf).