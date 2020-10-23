Kadın A milli futbol takımı, Kosova'yla golsüz berabere kaldı (GENİŞ HABER)

AVRUPA Şampiyonası Elemeleri A Grubu 7'nci maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova A Milli Kadın Futbol Takımı ile golsüz berabere kaldı.

Türkiye ve Kosova A Kadın Milli Takımları, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Stacey Pearson, Melissa Burgin ve Emily Carney hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Her iki takımın da gol pozisyonu bulamadığı karşılaşmanın ilk yarısında Kosova A Kadın Milli Takımı'ndan Lindona Syla 35'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Türkiye A Kadın Milli Takımı atak başladı. Türk oyuncuların yakaladığı pozisyonlarda Kosovalı kaleci Florentina Kolgeci gole izin vermedi. Karşılaşmanın hakemi sakatlıklar sebebiyle sık sık oyunun durduğu ikinci yarının sonunda 9 dakikalık uzatma ekledi. Her iki takımın da gol atma başarısını gösteremediği maç, 0-0 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı grubunda aldığı ikinci beraberlikle puanını 2'ye yükseltti.