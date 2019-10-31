Son Dakika Haberleri: Kadın A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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Kadın A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

6 saat önce

Kadın A Milli Futbol Takımı'nın, 8 Kasım'da Hollanda ile yapacağı 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı ve 11 Kasım'da Ukrayna ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı.

Kadın A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı, System.String[]

Kadın A Milli Futbol Takımı'nın, 8 Kasım'da Hollanda ile yapacağı 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı ve 11 Kasım'da Ukrayna ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takımın, Hollanda ve Ukrayna ile oynayacağı maçlar İzmir'de gerçekleştirilecek.

Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki Kadın A Milli Takımı'nın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Fatma Şahin (Beşiktaş), Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor), Bedriye Cam (Amed Sportif Faaliyetler)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş), İpek Kaya (Metz), Berna Yeniçeri (Konak Belediyespor), Ebru Topçu, Derya Arhan, Medine Erkan (ALG Spor), Ebru Uzungüney (Eintracht Frankfurt)

Orta Saha: Gizem Gönültaş, Arzu Karabulut, Sevgi Çinar, Başak Gündoğdu (Beşiktaş), Selen Altunkulak (Olympique Marsilya), Birgül Sadikoğlu (Konak Belediyespor), Selin Dişli (Bayer Leverkusen), Büşra Barut (Nordsjaelland), Dilan Ağgül (Gütersloh), Fatma Kara (Vikingur)

Forvet: Kader Hançar (Konak Belediyespor), Melike Pekel (Metz), Aycan Yanaç (Frensdorf)

A Milli Futbol Takımı, Hollanda, Ukrayna, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:10 Kaynak: AA
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