Kadın A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Moldova
2 saat önce
Kadın A Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında yarın deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:42 Kaynak: AA
Kadın A Milli Futbol Takımı
, hazırlık karşılaşmasında yarın deplasmanda Moldova
ile karşı karşıya gelecek.
Başkent Kişinev
'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Milliler, Moldova ile 14 Haziran Cuma günü yaptığı ilk maçtan Kader Hançar ve Derya Arhan'ın golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.
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