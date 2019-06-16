Son Dakika Haberleri: Kadın A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Moldova
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Kadın A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Moldova

2 saat önce

Kadın A Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında yarın deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek.

Kadın A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Moldova, System.String[]
Kadın A Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında yarın deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek.
Başkent Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Milliler, Moldova ile 14 Haziran Cuma günü yaptığı ilk maçtan Kader Hançar ve Derya Arhan'ın golleriyle 2-0 galip ayrılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:42 Kaynak: AA
Kişinev, A Milli Futbol Takımı, Moldova, Spor
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