KADIN A MİLLİ TAKIMI FİNALLERE KATILMA HAKKI ELDE ETTİ - Son Dakika
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KADIN A MİLLİ TAKIMI FİNALLERE KATILMA HAKKI ELDE ETTİ

30.08.2021 04:35
KADIN A MİLLİ TAKIMI FİNALLERE KATILMA HAKKI ELDE ETTİ

27-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Belgrad'da düzenlenen 2021 Avrupa Takımlar Şampiyonası elemelerinde mücadele eden Kadın A Milli takımımız 2. etap finalinde Bulgaristan'ı 3-1 yenerek Eylül ayında Romanya'da yapılacak finallere katılma hakkı elde etti.

27-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında Belgrad'da düzenlenen 2021 Avrupa Takımlar Şampiyonası elemelerinde mücadele eden Kadın A Milli takımımız 2. etap finalinde Bulgaristan'ı 3-1 yenerek Eylül ayında Romanya'da yapılacak finallere katılma hakkı elde etti.

Sibel Altınkaya, Ece Haraç, Gülpembe Özkaya ve Simay Kulakçeken'den oluşan Kadın A Milli takımımız A Grubunda Bosna Hersek'i 3-1 yendikten sonra Yunanistan'a son derece çekişmeli geçen maçta 3-2 mağlup oldu. Grubunu 2. sırada tamamlayan Kadın A Milli takımımız 2. etaptan yoluna devam etti. 2. Etapta, D grubu ikincisi Litvanya ile eşleşen Millilerimiz karşılaşmayı 3-1 kazanarak, finale yükseldi. 2. etap finalinde Bulgaristan ile karşılaşan Kadın A milli takımımız çok çekişmeli geçen maçı 3-1 kazanarak, Eylül ayında Romanya'da yapılacak finallere katılma hakkı elde etti. .

Bulgaristan - TÜRKİYE: 1-3

Maria YOVKOVA - Sibel ALTINKAYA: 2-3 (11-6, 11-9, 4-11, 4-11)

Polina TRIFONOVA - Simay KULAKÇEKEN: 3-1 (17-15, 11-4, 13-15, 11-7)

Kalina CHRISTOVA - Ece HARAÇ: 2-3 (4-11, 11-7, 11-6, 6-11)

Polina TRIFONOVA - Sibel ALTINKAYA: 1-3 (5-11, 11-7, 5-11, 10-12)

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Kaynak: Habermetre

Bulgaristan, Romanya, Eylül, Milli, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum KADIN A MİLLİ TAKIMI FİNALLERE KATILMA HAKKI ELDE ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KADIN A MİLLİ TAKIMI FİNALLERE KATILMA HAKKI ELDE ETTİ - Son Dakika
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