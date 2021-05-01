Kadın A Milli Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri maç programı belli oldu

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde Almanya, Portekiz, Sırbistan, İsrail ve Bulgaristan ile birlikte H Grubu'nda yer alan Kadın A Milli Takımı'nın maç programı belli oldu.

İlk sınavını evinde 16 Eylül 2021 tarihinde Portekiz karşısında verecek olan Kadın A Milli Takımı, 6 Eylül 2022 tarihinde ise yine Portekiz'le deplasmanda oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak. Grup ikincilerinin katılacağı play-off karşılaşmaları ise 2022 yılının Ekim ayında yapılacak.

Kadın A Milli Takımı'nın maç programı şöyle:

16 Eylül 2021: Türkiye - Portekiz21 Ekim 2021: Türkiye - Bulgaristan26 Ekim 2021: Sırbistan - Türkiye26 Kasım 2021: Almanya - Türkiye30 Kasım 2021: Türkiye - İsrail23 Şubat 2022: Türkiye - Sırbistan7 Nisan 2022: Bulgaristan - Türkiye12 Nisan 2022: İsrail - Türkiye3 Eylül 2022: Türkiye - Almanya

6 Eylül 2022: Portekiz - Türkiye

- İstanbul