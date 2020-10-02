Kadın A Milli Takımı'nın Kosova ve Rusya maçları aday kadrosu belli oldu

Türkiye Kadın A Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Kosova ve Rusya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Kadın A Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Kosova ve Rusya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı. Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 23 Ekim Cuma günü Antalya'da Kosova ve 27 Ekim Salı günü Moskova'da Rusya ile karşı karşıya gelecek Kadın A Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 10 Ekim Cumartesi günü saat 13.00'te Antalya'daki bir otelde toplanacak. Futbol gelişim direktörlüğünü Oğuz Çetin, teknik drektörlüğünü Necla Güngör Kıragası'nın yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: Kaleciler: Selda Akgöz (Ataşehir Belediye Spor), Fatma Şahin (Beşiktaş A.Ş.), Ezgi Çağlar (Alg Spor)Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş A.Ş.), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediye Spor), Esra Erol (Beşiktaş A.Ş.), Yaşam Göksu (Konak Belediye Spor), Gülbin Hız (Alg Spor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlık Spor), Berna Yeniçeri (Konak Belediye Spor)Orta Saha: Emine Ecem Esen (Alg Spor), Ebru Topçu (Alg Spor), Jessica Çarmıklı (Beşiktaş A.Ş.), Ece Tekmen (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Elif Keskin (Beşiktaş A.Ş.), Gizem Gönültaş (Beşiktaş A.Ş.), Berivan İçen (Beşiktaş A.Ş.), Ece Türkoğlu (Old Domınıon Unıversıty), İlayda Civelek (Ataşehir Belediye Spor), Arzu Karabulut (Beşiktaş A.Ş.), Derya Arhan (Alg Spor), Sevgi Çınar (Beşiktaş A.Ş.), İrem Eren (Kdz. Ereğli Belediye Spor)Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş A.Ş.), Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediye Spor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediye Spor) Futbol gelişim direktörlüğünü Oğuz Çetin, teknik drektörlüğünü Necla Güngör Kıragası'nın yaptığı ay-yıldızlıların aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: Kaleciler: Selda Akgöz (Ataşehir Belediye Spor), Fatma Şahin (Beşiktaş A.Ş.), Ezgi Çağlar (Alg Spor)Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş A.Ş.), Fatoş Yıldırım (Ataşehir Belediye Spor), Esra Erol (Beşiktaş A.Ş.), Yaşam Göksu (Konak Belediye Spor), Gülbin Hız (Alg Spor), Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlık Spor), Berna Yeniçeri (Konak Belediye Spor)Orta Saha: Emine Ecem Esen (Alg Spor), Ebru Topçu (Alg Spor), Jessica Çarmıklı (Beşiktaş A.Ş.), Ece Tekmen (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Elif Keskin (Beşiktaş A.Ş.), Gizem Gönültaş (Beşiktaş A.Ş.), Berivan İçen (Beşiktaş A.Ş.), Ece Türkoğlu (Old Domınıon Unıversıty), İlayda Civelek (Ataşehir Belediye Spor), Arzu Karabulut (Beşiktaş A.Ş.), Derya Arhan (Alg Spor), Sevgi Çınar (Beşiktaş A.Ş.), İrem Eren (Kdz. Ereğli Belediye Spor)Forvet: Yağmur Uraz (Beşiktaş A.Ş.), Birgül Sadıkoğlu (Konak Belediye Spor), Melike Öztürk (Ataşehir Belediye Spor)



Kosova, Kadın, Rusya, Milli, Spor, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:56 - Kaynak: DHA Son Dakika › Spor › Kadın A Milli Takımı'nın Kosova ve Rusya maçları aday kadrosu belli oldu - Son Dakika Spor

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