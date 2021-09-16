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Kadın A Milli Takımı, Portekiz ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Kadın A Milli Takımı, Portekiz ile 1-1 berabere kaldı

16.09.2021 22:59
Kadın A Milli Takımı, Portekiz ile 1-1 berabere kaldı, System.String[]

A Milli Kadın Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Portekiz ile 1-1 berabere kaldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Portekiz ile 1-1 berabere kaldı.

Kadın A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Alanya'da Portekiz'i konuk etti. Türkiye, mücadelenin ilk yarısını 29. dakikada Yağmur Uraz'ın attığı golle 1-0 önde kapadı. Portekiz, 55. dakikada Jessica Silva ile skora denge getirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi. Böylelikle Kadın A Milli Takımı; Almanya, Portekiz, Sırbistan, Bulgaristan ve İsrail'in yer aldığı grubuna puanla başlamış oldu. Kadın A Milli Takımı, elemelerdeki ikinci sınavını 21 Ekim'de Bulgaristan karşısında verecek. Milliler, 21 Eylül'de ise özel maçta deplasmanda Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Rakip takım oyuncusuna jest

Bu arada Türkiye- Portekiz müsabakası öncesi Kadın Milli Takımı, rakip takımdan Suzane Pires'e bir jestte bulundu. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, hamilelik nedeniyle yaklaşık 4 yıl futboldan uzak kaldıktan sonra sahalara dönen Portekizli oyuncuya, üzerinde onun hem anne hem futbolcu olmasıyla gurur duyduklarını ve kadın futbolu için önemli bir rol model olduğunu ifade eden yazının bulunduğu, Milli Takım teknik heyeti ve oyuncuları tarafından da imzalanan ay-yıldızlı formayı hediye etti. - İSTANBUL

Kadın A Milli Takımı, Portekiz ile 1-1 berabere kaldı
Kadın A Milli Takımı, Portekiz ile 1-1 berabere kaldı
Kadın A Milli Takımı, Portekiz ile 1-1 berabere kaldı
Kadın A Milli Takımı, Portekiz ile 1-1 berabere kaldı
Kadın A Milli Takımı, Portekiz ile 1-1 berabere kaldı

Dünya Kupası, Portekiz, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadın A Milli Takımı, Portekiz ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor


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