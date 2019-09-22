Kadın Acil Destek İhbar Sistemi, TEKNOFEST'te tanıtıldı
20 dakika önce
Emniyet Genel Müdürlüğünce şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi, TEKNOFEST İstanbul'da tanıtıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünce şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi, TEKNOFEST İstanbul'da tanıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:10
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