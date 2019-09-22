Son Dakika Haberleri: Kadın Acil Destek İhbar Sistemi, TEKNOFEST'te tanıtıldı
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Kadın Acil Destek İhbar Sistemi, TEKNOFEST'te tanıtıldı

20 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi, TEKNOFEST İstanbul'da tanıtıldı.

Kadın Acil Destek İhbar Sistemi, TEKNOFEST'te tanıtıldı, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğünce şiddet mağduru kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi, TEKNOFEST İstanbul'da tanıtıldı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:10 
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