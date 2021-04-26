Kadın Acil Destek uygulaması İstiklal Caddesinde kadınlara tanıtıldı - Son Dakika

Kadın Acil Destek uygulaması İstiklal Caddesinde kadınlara tanıtıldı

- Kadın Acil Destek uygulaması İstiklal Caddesinde kadınlara tanıtıldı Toplum destekli polisler Kadın Acil Destek uygulamasını tanıttı Kadınlara yönettik şiddeti engellemek amacı ile geliştirilen Kadın Acil Destekuygulaması, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler...

- Kadın Acil Destek uygulaması İstiklal Caddesinde kadınlara tanıtıldı Toplum destekli polisler Kadın Acil Destek uygulamasını tanıttı İSTANBUL - Kadınlara yönettik şiddeti engellemek amacı ile geliştirilen Kadın Acil Destekuygulaması, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından İstiklal Caddesi'nde kadınlara anlatılıp, broşür dağıtımı yapıldı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İstiklal Caddesi'nde kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla geliştirilen KADES uygulaması hakkında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde kadınlara dağıtıldı ve uygulama hakkında bilgilendirme yapıldı. Cep telefonlarına yüklenen uygulama üzerinden kadınların yardım taleplerine en kısa sürede cevap verildiği, telefonla arayarak oluşan zaman kaybının ortadan kaldırıldığını kadınlara anlatıldı.

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