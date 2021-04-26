Kadın Acil Destek Uygulaması Kadıköy'de tanıtıldı - Son Dakika

Toplum Destekli Polis ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması'nı (KADES) Kadıköy'de tanıttı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve sadece kadınlar tarafından akıllı telefonlara indirilebilen, şiddet veya saldırıya maruz kalan kadınların bir tuşla emniyet güçlerine ulaşarak yardım istemelerini amaçlayan uygulamanın tanıtımını yaptı.

Polis ekipleri, Kadıköy Boğa Meydanı'nda KADES hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı broşürleri kadınlara dağıtarak, uygulamanın nasıl kullanılacağını anlattı.