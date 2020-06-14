Kadın akademisyen kendi ilçesinde yapılacak okulda şantiye şefi gibi çalışıyor - Son Dakika

Kadın akademisyen kendi ilçesinde yapılacak okulda şantiye şefi gibi çalışıyor

Kadın akademisyen kendi ilçesinde yapılacak okulda şantiye şefi gibi çalışıyor Hayırsever vatandaş tarafından yaptırılan okulun yapımını Aşkaleli akademisyen Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Kadın akademisyen kendi ilçesinde yapılacak okulda şantiye şefi gibi çalışıyor

Hayırsever vatandaş tarafından yaptırılan okulun yapımını Aşkaleli akademisyen Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Zara ve ekibi üstlendi

Okulun temeline ilk harcı Milletvekili İbrahim Aydemir ile birlikte Doç. Dr. Ayten Zara koydu

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesine bağlı Kavurma Çukuru köyünde 8 dershanelik İlköğretim okulunun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Hayırsever vatandaş tarafından yaptırılan okulun yapımını üstlenen Aşkaleli akademisyen Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Zara temele ilk harcı Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile birlikte koydu.

Kavurma Çukuru köyündeki temel atma törenine Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Ak Parti Aşkale İlçe Başkanı A.Kerim Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, İl ve İlçe Meclis üyeleri ve vatandaşların yanı sıra okulun yapını üstlenen Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Zara ve ekibi katıldı.

Milletvekili İbrahim Aydemir, "İyilik insanlık sanatıdır. Öyleyse bu sanatı icra edenler baş üstünde taşınmalıdır. Ayten hanımı tebrik ediyorum. Özel bir isim, kendisiyle iftihar ediyoruz. Yaptıkları mübarek bir iş. Katkısı olan herkese minnettarız. Buradan vatanımıza milletimize hizmet edecek çocuklarımız yetişecek" dedi.

Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, "Köyümüzün okul ihtiyacını giderilmesi konusunda bize katkı sağlayan herkese kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Törende konuşan Doç. Dr. Ayten Zara ise, "Anadolu"da bölge bölge geziyoruz. Okul lojman ihtiyacı olan bir çok köy var. Muhtarımız bana köyde erkek çocuklarımızın yanı sıra kız çocuklarımızı da okutmak istiyoruz demişti. Bugün bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz okulumuzu yapacağız. Lojman yenilecek. Ben Aşkaleliyim. Gönlümle her zaman yanınızdayım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurban kesimi ve dua edilmesinin ardından temele ilk harç konuldu.

Kadın akademisyen kendi ilçesinde yapılacak okulda şantiye şefi gibi çalışıyor

Bilgi Üniversitesi, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 01:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kadın akademisyen kendi ilçesinde yapılacak okulda şantiye şefi gibi çalışıyor - Son Dakika

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