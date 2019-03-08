Kadın Akademisyen ve Öğrenci Sayısı Artıyor

İSTANBUL Rumeli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Dodurka, 8 Mart Kadınlar günü için yayınladığı mesajda, "Üniversitemizin yüzde 60'ı kız öğrencilerden yüzde 45'i ise kadın akademisyenlerden oluşuyor ve bu durum bizleri gururlandırıyor" dedi.

İSTANBUL Rumeli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Dodurka, 8 Mart Kadınlar günü için yayınladığı mesajda, "Üniversitemizin yüzde 60'ı kız öğrencilerden yüzde 45'i ise kadın akademisyenlerden oluşuyor ve bu durum bizleri gururlandırıyor" dedi.



Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'deki 162 bin 350 akademisyenin yüzde 44'ü kadınlardan oluşuyor. İstanbul Rumeli Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre; üniversite öğrencilerinin yüzde 60'ı kız öğrencilerden, akademisyenlerinin ise yüzde 45'i kadınlardan oluşuyor.



İstanbul Rumeli Üniversitesinin Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Dodurka, "Üniversite olarak bu durumla gurur duyuyoruz. Kadınlarımızın daha fazla akademik hayatta yer alması ve kız çocuklarının okutulması için elimizden gelen desteği veriyoruz. Kız çocuklarını okumaya teşvik etmek için akademisyenlerimiz de önemli katkılar sağlıyor. Akademisyenlerin yüzde 45'i kadın olan üniversitemizde haliyle kadın dayanışması da her geçen gün artıyorve bu bizi çok mutlu ediyor. Buradan tüm kadınlarımızın gününü kutluyor ve İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak çalışan, başaran, yılmayan tüm kadınlarımızın arkasında olduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Aşkım Kapışmak'tan, Çok Konuşulacak Sıla ile Ahmet Kural Yorumu: Seviyorsunuz Birbirinizi!

Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler

Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serdiler

Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevk Edildi