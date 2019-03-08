Kadın Ambulans Şoförü Yollara Meydan Okuyor

Ambulanslarda görevli olan kadın şoförler hayat kurtarmak için zamana ve yollara meydan okuyor.

KÜBRA KARA - Ambulanslarda görevli olan kadın şoförler hayat kurtarmak için zamana ve yollara meydan okuyor. 3 yıldır ambulans şoförlüğü yapan Büşra Teke, yanındaki 2 kadın Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ile hastaların hayatını kurtarıyor.



Telsize anons geldiğinde harekete geçen Teke ve yanındaki 2 kadın ATT, vakanın olduğu yere giderek müdahalede bulunuyor. Hastayı en yakın hastaneye götüren Teke ve ekibi, mesleğin güzelliklerinin olduğu kadar zor yönlerinin olduğunu da söyledi.



Küçük yaşından itibaren araba kullanmaya çok meraklı olduğunu söyleyen Teke, "Lisedeyken, bayan ambulans şoförü geçince bir yoldan 'Acaba ben de kullanabilir miyim' diyordum. İmrenilecek bir şey. Bu benim hayalimdi. Ben kamu personeli değildim. Kamu personeli olarak başvurdum, sürücü olarak işe aldılar. İş sahibi olabilmek için başladım ama hayalimi gerçekleştirmiş oldum." ifadelerini kullandı.



"Trafikte sıkıntı yaşıyoruz"



Mesleğin zorluklarından söz eden Teke, "Daha çok trafikte sıkıntı yaşıyoruz. Sol şerit bizim için sürekli sıkıntı. Makas atanlar oluyor, bayan gördükleri zaman yol vermek istemiyorlar. Hasta yakınları da bazen bayan görünce binmek istemiyor. Birkaç defa hastaneden nakil alırken şahit olduk bu duruma. Önce 'Ben binmem' deyip ambulansa bindikten sonra da özür dileyen oldu. Tabi kötü zamanlar da oluyor ancak güzelliklerinden bahsetmeye çalışıyoruz. Bir bebek kurtardığımızda bir anne olarak daha çok mutlu oluyoruz. Hayat kurtarmak çok güzel." diye konuştu.



"Beni görüp tebrik ediyorlar"



Trafikte ilerlerken güzel tepkiler de aldıklarını vurgulayan Teke, insanların kendisini görünce önce şaşırdığını ifade etti. Teke, özellikle yaşlı insanların ise yolda kendilerini gördüklerinde alkışladıklarını belirtti.



Teke, "Yoldan geçerken beni görüp tebrik ediyorlar 'Aferin' diyorlar. Şaşırıyorlar beni görünce." dedi.

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