Kadın antrenörler, geleceğin yıldız adaylarını yetiştiriyor - Son Dakika

Kadın antrenörler, geleceğin yıldız adaylarını yetiştiriyor

TÜRKİYE'nin çeşitli kentlerindeki kadın futbol takımlarında forma giyen Nagihan Akar (22) ve Sinem Saygan (18), üniversite okumak için geldikleri Manisa 'da, 1 yıldır erkek futbol takımına antrenörlük yaparak, tecrübelerini genç yeteneklerle paylaşıyor. Kadın antrenörler, hemcinslerine futbolun sadece erkek sporu olmadığı çağrısında bulunuyor.Manisa Galatasaray Futbol Okulu, antrenörler Nagihan Akar ve Sinem Saygan'a emanet edildi. Küçük yaşlarda, mahalle aralarında erkek arkadaşlarıyla maç yaparak, futbola olan ilgileri artan, aslen Sakaryalı Akar ve Balıkesirli olan Saygan, yaşadıkları illerin kadın futbol takımlarında forma giydi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Futbol Antrenörlüğü Bölümü'nde yolları kesişen ikili, Manisa'daki çeşitli kadın futbol takımlarında oynadıktan sonra futbolu bırakarak, antrenörlük yapmaya başladı. Üniversite öğrenimlerini sürdüren, futbol aşığı kadın antrenörler, son 1 yıldır da erkek futbol takımına antrenörlük yapıyor. İkili, Manisa Galatasaray Futbol Okulu'ndaki 100'e yakın sporcuyla tecrübelerini paylaşıyor.FUTBOL AŞKI ÇOCUKLUĞUMDAN'Küçük yaşlardan bu yana oyuncak bebeklerle oynamak yerine top peşinde koştuğunu ve futbola olan merakının böyle başladığını dile getiren Nagihan Akar, "Futbol aşkı benim çocukluğumdan beridir olan bir şeydi. Sokakta büyüdüm. Bir kız çocuğu küçüklüğünde oyuncak bebeklerle oynaması gerekir, benim hep bir topum vardı. Hep o topun peşinde koşardım ve sokakta çocuklarla sürekli top oynardım. O şekilde büyüdüm. Futbol oynamak isterdim ama genelde kızlar oynamadığı için hep dışlanırdım. Sonrasında Sakarya Bayan Futbol Takımı'nda oynadım. Manisa'ya gelip, Şehzadeler Bayan Futbol Takımı daha sonra ise Soma Zaferspor Bayan Futbol Takımı'na transfer oldum. Artık antrenörlük yapmaya karar verdim. Oynama değil de öğretme tarafına geçmeye başladım. Çocukları çok seviyorum, çok bağlıyım. Onlara bir şey öğretirken ekstra dikkat göstermeye çalışıyoruz. Kadınların erkekten fiziksel olarak üstün olmasa da, tamamen düşünce olarak üstün olduklarını düşünüyorum. Bunu becerebilen kadınlar, ayaklarına da yansıtabilirler" diye konuştu.'BİR ANDA KENDİMİ MAÇ YAPARKEN BULDUM'

Sinem Saygan da futbol merakının erkek arkadaşlarıyla maç yaparken başladığını söyledi. Saygan, "Futbol merakım küçük yaşta mahallede erkek arkadaşlarımla top oynamakla başladı. Futbolumun nasıl geliştiğini hiç bilmiyorum. Bir anda kendimi maç yaparken buldum. Hiç kız arkadaşım yoktu ve sadece erkek arkadaşlarım vardı. Bu yaşıma kadar sürekli sporun içerisindeydim ve hala devam ediyor. Balıkesir'de ve Soma'da Zaferspor Bayan Futbol Takımı'nda oynadım. Şu an futbolu bırakarak, antrenörlüğe başladım. Öğreticilik merakım çocukları çok sevmemle başladı. Çocuklara karşı ilgim var. Küçük yaşlardan itibaren çocuklarla sürekli eğlenme ve bir şeyler öğretme isteğimin olduğunu fark ettim. Futbol cinsiyet fark etmeksizin herkesin yapabileceği bir spor. Kadın erkek eşittir, biz de kadın antrenörler olarak futbolu güzelleştirmeye çalışıyoruz. Yıllardır kadınların ofsaytı bilmediklerini söylerler. Yetiştirdiğimiz öğrencilerimize bunu öğreterek, cevabını verdiğimizi düşünüyoruz? dedi.