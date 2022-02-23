Kadın apartman görevlisi sesli müzik dinlediği için uyarmıştı! İlk önce cinsel şiddet uyguladı ardından öldürdü - Son Dakika
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Kadın apartman görevlisi sesli müzik dinlediği için uyarmıştı! İlk önce cinsel şiddet uyguladı ardından öldürdü

23.02.2022 11:03

Beşiktaş'ta 2018 yılında gerçekleşen olayda, sesli müzik dinlediği için kendisini uyaran 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı'ya cinsel istismarda bulunan ve daha sonra boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 30 yaşındaki İbrahim Yener, müebbet ve 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2018 yılında İstanbul'da 30 yaşındaki İbrahim Yener, apartman görevlisi Nefise Dolapçı tarafından yüksek müzik sesi nedeniyle genç adamı uyarıldı. Çıkan tartışma arbedeye dönüştü ve Yener masadaki bıçakla Dolapçı'nın boğazını kesti.

TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRMÜŞ

Kadın, yaralı halde evden kaçarken, Yener ise nişanlısını arayarak cinayet işlediğini söyleyip bir süre Beylikdüzü'nde Suriyeli kişilere ait bir barakada kaldı. Ardından teslim oldu. Dolapçı'nın olay günü üzeri yarı çıplak vaziyette ve hırkası yırtılmış şekilde bulunduğu, Adli Tıp'tan alınan rapor içeriklerinde cinsel saldırıya maruz kaldığı öğrenildi. İddianamede, Dolapçı'nın hırkasının yırtılmış olması ve şüpheliye karşı direnç gösterdiği belirtildi.

Apartman görevlisini tecavüz edip öldüren fitness eğitmenine ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl ceza verildi

"HAPİS DE YATARIM SORUN YOK"

Bugün İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Yener getirildi. Duruşmada maktul Nefise Dolapcı'nın eşi Murat Dolapcı ile kızı Nihal Dolapcı ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmadaki savunmasında sanık İbrahim Yener, "Bir insan geçmişine, ailesine güzel bir gelecek bırakmak ister. Benim geleceğim de siz mahkemenin ellerinde. Neye inanırsınız bilmiyorum, ben sadece yaşadıklarımı söyledim. Ben başka yerlerde de yaşadım, ilk kez bir yerde yaşamadım. Ben 29 yaşında niye böyle bir şey yaşayayım? 30 saniyede 30 yılım çöpe gitti. Kayıplarım var. Hapis de yatarım bir problem yok. Konuların böyle olacağını bilseydim net bir şekilde intihar ederdim" dedi.

Apartman görevlisini tecavüz edip öldüren fitness eğitmenine ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl ceza verildi

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme başkanının karar öncesi son sözünü sorması üzerine sanık Yener "Kendimi ifade edebileceğim kadar ifade ettim. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Vereceğiniz her karar için hakkımı helal ediyorum. Allah yardımcınız olsun" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti sanık İbrahim Yener'e "Kasten nitelikli öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "Silah yoluyla cinsel saldırı" suçundan 21 yıl, "Silah kullanarak cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 9 yıl hapis cezasına hükmetti. Heyet İbrahim Yener'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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İbrahim Yener, Beylikdüzü, İstanbul, Müzik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın apartman görevlisi sesli müzik dinlediği için uyarmıştı! İlk önce cinsel şiddet uyguladı ardından öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadın apartman görevlisi sesli müzik dinlediği için uyarmıştı! İlk önce cinsel şiddet uyguladı ardından öldürdü - Son Dakika
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