Kadın arkadaşını silahla yaraladı, cezaevinden çıkınca öldürüldü - Son Dakika

SAMSUN'da geçen salı günü cezaevinden tahliye olan Duran Aydemir (47), sokak ortasında kuzeni H.A. (45) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Aydemir'in, 2 ay önce G.A. (40) adlı kadın arkadaşını H.A. ile ilişkisi olduğu iddiasıyla bacağından vurduğu, olayın da bu nedenle yaşandığı öne sürüldü.

?Olay, dün öğle saatlerinde Ayvacık ilçesi, Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede esnaf olan H.A. amcasının oğlu olan Duran Aydemir ile yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. ekmek bıçağıyla kuzeni Duran Aydemir'i kalbinden ve karnından yaraladı. Aydemir kanlar içinde yere yığılırken, H.A. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Duran Aydemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Aydemir'in cansız bedeni otopsi için Ayvacık İlçe Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmayla şüpheli H.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. H.A.'nın İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

KADIN ARKADAŞINI SİLAHLA YARALAMIŞ

Bu arada, Duran Aydemir'in, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde 15 Ocak'ta kadın arkadaşı G.A.'yı sokak ortasında tabancayla sol bacağından vurarak yaraladığı ortaya çıktı. Yaklaşık 2 ay Samsun E Tipi Kapalı Cezaevi 'nde tutuklu kalan Duran Aydemir'in salı günü tahliye edildiği belirtildi.

Aydemir'in, 2 ay önce G.A.'yı, H.A. ile ilişkisi olduğu iddiasıyla bacağından vurduğu, H.A.'nın da bu nedenle kuzenini öldürdüğü öne sürüldü.