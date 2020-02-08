Kadın arkadaşıyla birlikte geldiği otel odasında öldü - Son Dakika
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Kadın arkadaşıyla birlikte geldiği otel odasında öldü

6 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Endonezya uyruklu Y.I.H. isimli kadınla otele gelen Sefa Küçükkaya (28), otel odasında fenalaşarak yaşamını yitirdi.

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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Endonezya uyruklu Y.I.H. isimli kadınla otele gelen Sefa Küçükkaya (28), otel odasında fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Olay, Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Deliloğlu Caddesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Endonezya uyruklu Y.I.H.isimli kadınla otele gelen Sefa Küçükkaya otel odasında bir anda rahatsızlandı. Kadının haber vermesi üzerine gelen otel görevlileri, durumu 112 Acile bildirdi. Otele gelen 112 Acil ekibi Sefa Küçükkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sefa Küçükkaya'nın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Polis, Endonezya uyruklu Y.I.H.'nin ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:56 Kaynak: DHA
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