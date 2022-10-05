Kadın arkadaşıyla tartışanı öldüren sanığa indirimle 12,5 yıl hapis - Son Dakika
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Kadın arkadaşıyla tartışanı öldüren sanığa indirimle 12,5 yıl hapis

05.10.2022 12:51
Kadın arkadaşıyla tartışanı öldüren sanığa indirimle 12,5 yıl hapis

ANKARA'da Nida Ertürk, kadın arkadaşıyla tartışan Orhan Atalar'ı pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada haksız tahrik, iyi hal ve takdir indirimi uygulanarak, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ANKARA'da Nida Ertürk, kadın arkadaşıyla tartışan Orhan Atalar'ı pompalı tüfekle öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada haksız tahrik, iyi hal ve takdir indirimi uygulanarak, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Altındağ ilçesinde Mayıs 2021'de meydana geldi. Orhan Atalar, bir kadın ile tartışma yaşadı. Bir süre sonra olay yerinden ayrılan kadın, durumu erkek arkadaşı Nida Ertürk'e söyledi. Bunun üzerine Nida Ertürk, Orhan Atalar'ın yanına giderek konuşmaya başladı. Ancak ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Nida Ertürk, yanında bulunan pompalı tüfekle Orhan Atalar'a ateş açtı. Orhan Atalar, olay yerinde hayatını kaybetti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan Nida Ertürk'ün saklandığı yeri tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Nida Ertürk yakalanarak gözaltına alındı. Nida Ertürk'ün, emniyetteki ifadesinde, kadın arkadaşıyla tartıştığı iddiasıyla Orhan Atalar'ı öldürdüğünü söyledi. Nida Ertürk, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ertürk, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Ertürk, cinayeti haksız tahrik altında işlediğini belirterek, pişman olduğunu söyledi. Sanık avukatı, müvekkilinin tüfeği korkutmak amacıyla ateşlediğini ve olayın meşru müdafaa olduğunu aktardı. Mahkeme heyeti, Ertürk'e 'haksız tahrik', 'iyi hal' ve 'takdir' indirimi uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.


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Kaynak: DHA

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın arkadaşıyla tartışanı öldüren sanığa indirimle 12,5 yıl hapis - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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