Kadın askerler kim jong-un için şarkı söyledi - Son Dakika
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Kadın askerler kim jong-un için şarkı söyledi

6 saat önce

Kadın askerler Kim Jong-un için şarkı söylediKuzey Kore, (DHA)- Kuzey Kore ordusundaki kadın askerler, Kim Jong-un için şarkı söyledi.

Kadın askerler Kim Jong-un için şarkı söyledi

Kuzey Kore, (DHA)- Kuzey Kore ordusundaki kadın askerler, Kim Jong-un için şarkı söyledi. Kadın askerlerin Kim Jong-un'a sevgilerini gösterme çabaları ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Kuzey Kore'nin devlet kontrollü televizyon kanalı Kore Merkez Televizyonu (KCTV), Kim Jong-un'un, Kuzey Kore'de 2019 yılında yaptığı gezileri derlediği bir belgesel yayınladı. Belgeselin bir bölümünde Kuzey Kore ordusundaki kadın askerlerin Kim Jong-un için şarkı söylediği görüldü. Görüntülerde, kadın askerlerin Jong-un'a sevgilerini gösterme çabaları görüldü. Bazı kadın askerlerin ise ağladığı kameralara yansıdı. Kim Jong-un, gösterinin sonunda kadın askerleri alkışladı.

Kadın askerler kim jong-un için şarkı söyledi

Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:00 Kaynak: DHA
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