Kadın Astronotun Bedenine Uygun Giysi Bulanamadı
34 dakika önce
Cuma günü ilk kez sadece kadınlardan oluşan bir ekip uzay yürüyüşü gerçekleştirerek tarih yazacaktı.
Cuma günü ilk kez sadece kadınlardan oluşan bir ekip uzay yürüyüşü gerçekleştirerek tarih yazacaktı. Ancak NASA
, uzay giysisi kadın astronotlardan birine büyük gelince, yürüyüşü iptal edip yerine erkek bir astronotu görevlendirdi. Bu karar sosyal medyada tepki çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:02
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