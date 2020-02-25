Kadın astsubaylar depremzede çocuklara umut oldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Kadın astsubaylar depremzede çocuklara umut oldu - Son Dakika

Kadın astsubaylar depremzede çocuklara umut oldu

6 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, Başkale ilçesinde kurulan çadırkentte kalan depremzede çocuklara oyuncak dağıtarak, devletin sıcak yüzünü gösterdi.

Kadın astsubaylar depremzede çocuklara umut oldu, System.String[]

Van İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, Başkale ilçesinde kurulan çadırkentte kalan depremzede çocuklara oyuncak dağıtarak, devletin sıcak yüzünü gösterdi.


Van'ın Başkale ilçesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin ardından kadın astsubaylar, çocuklara oyuncak dağıtarak, yakından ilgi gösterdiler. Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale'ye bağlı Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallelerinde vatandaşların yaraları sarılıyor. İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, çocuklarla yakından ilgilenip deprem felaketini unutturmaya çalıştı.


İHA muhabirine konuşan Zehra Arslan isimli depremzede çocuk, kendilerine dağıtılan oyuncak dolayısıyla çok sevindiklerini belirtti. Sabah evde uyurken depreme yakalandıklarını ifade eden Arslan, "Annemler kahvaltı yaparken birden deprem oldu. Annem şaşırdı ve hiçbir şey hatırlamıyordu. Öyle ki kardeşimi hatırlamıyordu. Biz şu an çadırda yaşıyoruz. Asker ablalarımız bize oyuncak getirdi. Şimdi çok heyecanlıyız. Kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi. - VAN

Jandarma, Başkale, Van, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mardin'de 2 terörist daha teslim oldu, son 10 günde yakalanan terörist sayısı 11'e yükseldi
Deprem korkusu nedeniyle otların içerisinde yatıyor Amerikalı kadın avcı, Adıyaman'da boynuz uzunluğu 130 santimetreyi bulan dağ keçisini avladı Vali olmak isteyen öğrencinin hayali bir günlüğüne gerçek oldu

Son Dakika Haberleri
00:55 Başarılı oyuncu Uğur Aslan, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
00:30 Hercai'nin Melikesi'nden itiraf geldi: Hayatımı erkekler tarafından aşağılanarak geçirdim
23:17 Sosyal medya fenomeni Nalet Bebe, Tutunamayanlar dizisine konuk olacak
23:00 Ünlü şarkıcı Hadise'nin makyajsız fotoğrafları Instagram'da gündem oldu
22:31 Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 00:58:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın astsubaylar depremzede çocuklara umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]