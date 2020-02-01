Kadın astsubaylar depremzede çocukları yalnız bırakmıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın astsubaylar depremzede çocukları yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Kadın astsubaylar depremzede çocukları yalnız bırakmıyor

7 saat önce

Elazığ İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, depremden etkilenen ve çadırkentte kalan çocukların çeşitli etkinliklerle güzel zaman geçirmelerini sağlıyor.

Kadın astsubaylar depremzede çocukları yalnız bırakmıyor, System.String[]

Elazığ İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, depremden etkilenen ve çadırkentte kalan çocukların çeşitli etkinliklerle güzel zaman geçirmelerini sağlıyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından jandarma personeli de depremzedeleri yalnız bırakmıyor.

Jandarma personeli özellikle geleceğin teminatı olan çocuklarla yakından ilgileniyor.

Çadırlarda kalan miniklerle oyun oynayan kadın astsubaylar, çocukların deprem etkisinden kurtulmaları için onlarla birebir ilgileniyor. Çocuklarla güzel zaman geçiren kadın astsubaylar, onlara çeşitli oyuncaklar hediye ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ve Elazığ Belediye Konservatuvarı Tiyatro Topluluğu koordinesiyle Kültürpark'taki çadırkentte kurulan tiyatro sahnesinde, çeşitli oyunlar sergileniyor, Karagöz Hacivat gösterisi yapılıyor.

Açıklamada, ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü hizmete kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Elazığ'da 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem
MHP'den Kılıçdaroğlu'nun 'Elazığ deprem bölgesi ilan edilsin' teklifine yanıt: Desteklememiz mümkün değil Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı İstanbul Barosu, adliyelerdeki fiyat eşitsizliğine karşı avukatları boykota çağırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 19:55:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın astsubaylar depremzede çocukları yalnız bırakmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]