Kadın astsubaylar depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın astsubaylar depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor - Son Dakika

Kadın astsubaylar depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor

6 saat önce

Malatya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar, depremden etkilenen bölgelerde kadın ve çocukların yaralarını sarıyor.

Kadın astsubaylar depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor, System.String[]

Malatya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan kadın astsubaylar, depremden etkilenen bölgelerde kadın ve çocukların yaralarını sarıyor.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kadın Çocuk Kısım Amirliğinde görevli kadın astsubaylar, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde depremzedelere yardımda bulunmaya devam ediyor.

Kadın astsubaylardan oluşan ekip, depremzedelerin talep ve sorunlarını dinliyor, çocuk ve kadınlara psikolojik destek veriyor.

Depremde evleri hasar görenlere erzak, ısıtıcı, battaniye ve yatak dağıtan astsubaylar, ihtiyaç sahibi çocuklara da bot ve oyuncak yardımı yaparak dayanışma örneği sergiledi.

Depremden etkilenen ailelerin sorunlarını dinleyerek destek sağlayan askerler, kadın ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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