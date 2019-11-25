Son Dakika Haberleri: Kadın astsubaylar, "kadına şiddete dur" dedi
Son Dakika 3. Sayfa Kadın astsubaylar, 'kadına şiddete dur' dedi - Son Dakika

Kadın astsubaylar, "kadına şiddete dur" dedi

6 saat önce

UEDAŞ ile Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık çalışmasına imza attı.

Kadın astsubaylar,

UEDAŞ ile Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık çalışmasına imza attı. Kadın astsubaylar tarafından İnegöl'deki bir elektrik trafosuna "Kadına Şiddete Dur De" teması işlendi.


Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti faaliyetlerini gerçekleştiren Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), sosyal farkındalık projeleriyle vatandaşı bilinçlendirmek için de çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. Trafolar Konuşuyor projesi kapsamında atıl durumdaki trafoları sosyal farkındalığa açan şirket, Bursa İl Jandarma Komutanlığının iş birliği ile yeni bir projeye imza attı.


Kadına şiddete 'dur' demek için daima görev başında olan jandarma ekiplerinin destekleriyle gerçekleşen projede, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık çalışması yapıldı. İş birliği kapsamında harekete geçen 7 kadın astsubay, İnegöl ilçesinde belirlenen trafoya, grafiti sanatıyla "Kadına Şiddete Dur De" yazısını resmetti.


'Kadına şiddet' ve 'kadın emeği'ne vurgu


Jandarma Albay Asayiş Şube Müdürü Güney Yücedağ, İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ve UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı'nın da katıldığı projede kadına şiddetle mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğinin mesajı verilirken, kadının saygınlığının her zaman korunması gerektiği vurgulandı. - BURSA

Jandarma, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aracının altında metrelerce sürükledi! Suriyeli sürücü can aldı
Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 21:41:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadın astsubaylar, "kadına şiddete dur" dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]