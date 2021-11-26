Üye Girişi
Kadın astsubaylar kadına yönelik şiddet için stant açtı - Son Dakika

Kadın astsubaylar kadına yönelik şiddet için stant açtı

26.11.2021 16:47
Kadın astsubaylar kadına yönelik şiddet için stant açtı

Denizli'de kadın astsubaylar tarafında 25 Kasım 2021 günü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında stant açılarak bilgilendirilme yapıldı.

Denizli'de kadın astsubaylar tarafında 25 Kasım 2021 günü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında stant açılarak bilgilendirilme yapıldı.

Denizli'de 25 Kasım 2021 günü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumsal farkındalığın arttırılması, KADES uygulamasının tanıtılması, vatandaşların şiddet türleri, başvuru yolları ve yasal hakları konularında bilinçlendirilmesi nedeniyle Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği emrinde görevli kadın astsubaylar alışveriş merkezinde stant açtı. Açılan stantta bilgilendirme faaliyeti yapılarak, kadınlara KADES broşürü ve "Ailenin huzuru bir ülkenin mutluluğu" mesajlı yazılı bez çanta dağıtıldı. - DENİZLİ

Kadın astsubaylar kadına yönelik şiddet için stant açtı
Kadın astsubaylar kadına yönelik şiddet için stant açtı
Kadın astsubaylar kadına yönelik şiddet için stant açtı
Kadın astsubaylar kadına yönelik şiddet için stant açtı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın astsubaylar kadına yönelik şiddet için stant açtı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray grubu nasıl lider bitirir? Avrupa Fatihi'nin önünde yalnızca tek engel kaldı 16:46 Galatasaray grubu nasıl lider bitirir? Avrupa Fatihi'nin önünde yalnızca tek engel kaldı Banu Alkan'dan dolar yorumu: İlk altı ay anne sütü önemli! 16:37 Banu Alkan'dan dolar yorumu: İlk altı ay anne sütü önemli! Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı 15:55 Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş 14:35 Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti 14:21 Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir 14:00 Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir
Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı 13:35 Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı National Geographic fotoğrafıyla bilinen 12:57 National Geographic fotoğrafıyla bilinen "Afgan kızı" İtalya'ya sığındı

Son Dakika Haberleri
16:36 Banu Alkan'dan dolar yorumu: İlk altı ay anne sütü önemli!
16:27 Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı
16:06 İnce'den "İktidara gelemeyeceksiniz" diye bağıran vatandaşla polemik
16:03 Kılıçdaroğlu: Az kaldı, Türkiye 13. cumhurbaşkanını seçecek
15:52 Osman Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verilmesiyle dolar yükselişe geçti
15:50 32 mutasyonlu Covid varyantı 'Nu' hakkında bilmek istediğiniz her şey! Farkı ne, ne kadar yayıldı, nasıl korunacağız?
15:38 Oscar ödüllü Oyuncu Casey Affleck'in, 23 yaş küçük sevgilisiyle romantik anları
15:37 Bugün ne izleyeceksiniz: Aşk Mantık intikam, Kıbrıs Zafere Doğru ve Aziz
15:36 CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli
15:28 AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi
Valilikten "Radyoaktif serpinti tehlikesi" açıklaması! Paniğe neden olmuştu! Valilikten "Radyoaktif serpinti tehlikesi" açıklaması! Paniğe neden olmuştu!         
16:46
Okul servisinin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi! Okul servisinin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi!         
16:41
Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı         
16:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak         
15:09
Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı         
14:23
Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı         
14:04
A Milli Takımımız için kura günü! A Milli Takımımız için kura günü!         
13:37
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 16:51:32. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın astsubaylar kadına yönelik şiddet için stant açtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement