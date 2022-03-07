Kadın astsubaylar şiddetle mücadele için çalmadık kapı bırakmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın astsubaylar şiddetle mücadele için çalmadık kapı bırakmıyor

07.03.2022 11:07

Yozgat'ta iki kadın astsubay, şiddet gören ya da görme ihtimali bulunan mağdur kadınların tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşmasına imkan sağlayan Kadın Destek (KADES) mobil uygulamasını tanıtmak için köy köy dolaşıyor.

Yozgat'ta iki kadın astsubay, şiddet gören ya da görme ihtimali bulunan mağdur kadınların tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşmasına imkan sağlayan Kadın Destek (KADES) mobil uygulamasını tanıtmak için köy köy dolaşıyor.

İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma astsubaylar Gonca Türel ve Saadet Öz, Yozgat Valiliğince desteklenen "Güçlü Aile, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında, köylerde çalmadık kapı bırakmayarak kadınları bilgilendiriyor.

Kadın astsubaylar, misafir oldukları evlerdeki hemcinslerine, ailenin önemi, aile içi şiddet ve aile ilişkileri konularında bilgiler veriyor.

Fabrikalarda, halk eğitim merkezlerinde ve Kur'an kurslarında da kadınlarla bir araya gelen astsubaylar, geçen yıl haziran ayında başlayan proje kapsamında ulaştıkları 2 bin 572 kadından 1556'sının cep telefonuna KADES uygulamasını yükledi.

Proje kapsamında 45 köye ulaşan astsubaylar, 1311 erkeğe de kadına karşı şiddet konusunda bilgilendirmede bulundu.

Kar kış demeden KADES'i anlatıyorlar

Divanlı Mahallesi'nde yaşayan Makbule Taşkıngül (56), AA muhabirine, jandarmanın kendilerine KADES'i anlattığını ve telefonuna uygulamanın kurulduğunu söyledi.

Kadın astsubayların, şiddeti önlemek ve şiddete maruz kalınması durumunda yapılacaklar hakkında bilgiler verdiğini dile getiren Taşkıngül, "Şiddet veya kötü bir durumda KADES ile bildirmemizi istediler. İnşallah olmasın ama olduğunda KADES ile yardım isteyeceğiz." diye konuştu.

Gülay Lafçı da jandarmanın kendileri için mahallelerine geldiğini anlatarak, "Kadın astsubaylar kar kış demeden gelip bize KADES'i anlattı. Mahallenizde, köyünüzde, komşunuzda bir şiddet olduğunda KADES uygulamasını kullanmamızı istediler. Allah razı olsun." dedi.

Rasim Lafçı ise jandarmanın mahallelerinde ev ev gezip vatandaşı bilgilendirdiğini belirterek, teşekkür etti.

Kadın astsubaylar şiddetle mücadele için çalmadık kapı bırakmıyor
Kadın astsubaylar şiddetle mücadele için çalmadık kapı bırakmıyor
Kadın astsubaylar şiddetle mücadele için çalmadık kapı bırakmıyor

YORUMLAR
500

Jandarma, Astsubay, Yozgat, KADES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın astsubaylar şiddetle mücadele için çalmadık kapı bırakmıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
11:11 Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
11:05 Altın yeni haftaya 14 lira yükselişle başladı! Gram 914 liradan alıcı buluyor
10:49 Yarın İstanbul'da 5 saatlik su kesintisi yaşanacak! İşte o ilçeler
10:37 Ukraynalı askerler sosyal medyada paylaştı! Rus tankını bazukalarla etkisiz hale getiriyorlar
10:33 Putin, sevgilisini ve 4 çocuğunu İsviçre'de güvenli bir dağ evinde saklıyor!
10:33 Vicdan azabından perişan oldu! Yanlışlıkla kediye çarpan sürücü gözyaşlarına hakim olamadı
10:28 Putin yürürken neden sağ kolunu kımıldatmıyor? Uzmanlar Rusya liderinin KGB geçmişini işaret etti
10:22 Mezarda yatan adamın kendisi olduğunu iddia etti! 1917'de savaş pilotu olarak ölüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 11:50:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın astsubaylar şiddetle mücadele için çalmadık kapı bırakmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement