Son Dakika Haberleri: Kadın Astsubaylardan "Kadınlar Günü" Yürüyüşüne Destek

Kadın Astsubaylardan "Kadınlar Günü" Yürüyüşüne Destek

1 saat önce

Erzurum'da kadın astsubaylar, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve vatandaşlarca "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılıp destek verdi.

Kadın Astsubaylardan
Erzurum'da kadın astsubaylar, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve vatandaşlarca "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılıp destek verdi.

Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizasyonunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya gelen kadın astsubaylar, STK temsilcileri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, Yakutiye Kent Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Kadınlar Günü'yle ilgili farkındalık oluşturmak adına dövizler taşıyan grup, kent merkezindeki Havuzbaşı semtine kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılan Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, burada grup adına yaptığı basın açıklamasında, hem anne olan hem de iş hayatında yer alan kadının ailenin temel taşı olduğunu söyledi.

Büyüker, toplumda kadınların karşılaştığı problemlere işaret ederek, "Kadınlara uygulanan her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve ekonomik haksızlıkların giderilip düzeltilmesi hepimizin temennisidir." dedi.

Türk Medeni Kanunu ve Ailenin Korunmasına Dair Kanun gibi yasal düzenlemelerin kadının yaşam standartlarını arttırmak için hazırlanan hukuki metinler olduğuna dikkati çeken Büyüker, bu tür kanun ve metinlerin uygulanmasının kadınlar için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Gruptakiler basın açıklamasının ardından dağıldı.

Üniversiteli gençlerden 8 Mart sergisi

Toplum Gönüllüleri Vakfı Erzurum Şubesi tarafından da Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Havuzbaşı'nda sergi açıldı.

Vakıfta gönüllü faaliyet gösteren Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinden (ETÜ) bir grup gencin düzenlediği sergide, aralarında Nene Hatun ve Halide Edip Adıvar'ın da olduğu Türkiye ve dünyadan birçok kadının fotoğrafı ve kısa öz geçmişi yer aldı.

Toplum Gönüllüleri Vakfında koordinatör olarak görev yapan ETÜ öğrencisi Talha Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin dünyada isim yapmış kadınlar aracılığıyla insanlarda farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Ayyıldız, kadın tarihinin belleğini yaşatmak istediklerini ifade ederek, "Bu sergide geçmişten bugüne siyasette, sanatta, bilimde ve sokakta mücadele vermiş farklı kadınların deneyimlerini görünür kılmayı ve kadınların yaşayan tarihini hatırlatmayı amaçladık." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:47 Kaynak: AA

8 Mart, Dünya Kadınlar Günü, Erzurum, Güncel
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