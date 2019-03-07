Son Dakika Haberleri: Kadın Astsubaylardan Kadınlara Karanfil

Kadın Astsubaylardan Kadınlara Karanfil

1 saat önce

Tokat'ta jandarma kadın astsubaylar, kadınlara karanfil dağıttı.

Kadın Astsubaylardan Kadınlara Karanfil, System.String[]
Tokat'ta jandarma kadın astsubaylar, kadınlara karanfil dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, sorumluluk bölgesindeki köy okulları ve köyler, kadın jandarma astsubaylar tarafından ziyaret edildi.

Ziyaretlerde kadın astsubaylar, kadınlara karanfil verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:32 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, Tokat, Jandarma, Güncel
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