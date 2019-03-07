Kadın Astsubaylardan Kadınlara Karanfil
1 saat önce
Tokat'ta jandarma kadın astsubaylar, kadınlara karanfil dağıttı.
Tokat
'ta jandarma kadın astsubaylar, kadınlara karanfil dağıttı.
İl Jandarma
Komutanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
etkinlikleri kapsamında, sorumluluk bölgesindeki köy okulları ve köyler, kadın jandarma astsubaylar tarafından ziyaret edildi.
Ziyaretlerde kadın astsubaylar, kadınlara karanfil verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:32 Kaynak: AA
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