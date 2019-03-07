Son Dakika Haberleri: Kadın Astsubaylardan Köydeki Kadınlara Ziyaret

Kadın Astsubaylardan Köydeki Kadınlara Ziyaret

1 saat önce

Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, köyde kapı kapı dolaşıp kadınlara karanfil dağıttı.

Kadın Astsubaylardan Köydeki Kadınlara Ziyaret, System.String[]
Muş İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, köyde kapı kapı dolaşıp kadınlara karanfil dağıttı.

İl merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Taşoluk köyüne giden astsubaylar, burada yaşayan kadınların "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü kutladı.

Astsubaylar, soğuk havada ağıllarda hayvanlarını güç koşullarda besleyen kadınlarla bir araya gelerek sohbet etti, günlerini kutlayarak karanfil verdi.

Daha sonra Taşoluk İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden kadın astsubaylar, buradaki kadın öğretmenlere de karanfil dağıttı.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sümeyye Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla köydeki kadınları ziyaret ettiklerini belirterek, "Köyde bir araya geldiğimiz kadınlara yanımızda getirdiğimiz karanfilleri dağıttık. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." dedi.

Jandarma Astsubay Çavuş Hafize Doğan ise köydeki kadın öğretmenleri de unutmadıklarını söyledi.

Köy sakinlerinden Elif Gürkan da kadın askerlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:36 Kaynak: AA

Muş, Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Güncel
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